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بالصور.. قافلة مساعدات من المنطقة الجنوبية العسكرية لقرية "الحرائق" بأسيوط

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أسيوط - أسامة صديق:

نظم أعضاء اتحاد شباب أسيوط، بالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية والمجلس القومى للمرأة والوحدات المحلية بمحافظة أسيوط وجمعية رجال الأعمال، اليوم الأحد، قافلة مساعدات إنسانية عاجلة مكونة من مواد غذائية وبطاطين ومنسوجات لدعم المتضررين من حرائق المنازل بمنطقة عزبة الجمايلة التابعة لقرية العفادرة.

وانتقلت قافلة المساعدات للقرية تحت رعاية الوزير المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط واللواء أركان حرب شريف سيف الدين، قائد المنطقة الجنوبية العسكرى، ومتابعة المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط.

يأتى ذلك على خلفية الحرائق المتكررة والمجهولة الأسباب والتي أصابت عدد من منازل القرية دون معرفة سبب معلوم لتلك الحرائق التي كانت تتكرر بصفة يومية، الأمر الذى ترتب عليه إخلاء الأهالى للمنازل من السكان وتشكيل فرق إطفاء شاركوا فيها؛ لإطفاء الحريق المتكرر الذى لا يعرف أهالي تلك القرية سببًا لها، سوى أن "الجن هم من يقومون بذلك"، حسب قولهم.

وضمت القافلة المهندس بدري محمد بدري، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والعقيد محمد حسن الشريف، من المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتورة سحر عبد المولى، مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط وأعضاء اتحاد شباب أسيوط من اللجنة المركزية، وعقيل إسماعيل عقيل، ومحمود عبد اللاه على، محمد طه العادلي، المنسق الإدارى للاتحاد، ومن لجنة مركز أبوتيج يحيى قطب، محمود عبد الغنى، ومن لجنة ساحل سليم حسن عمارة، ومحمد مرزوق، ومن لجنة البداري شحاته السيد، مؤمن أمير، محمد حسين، فطيم يوسف، والعديد من شباب المراكز ومندوبي مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بأسيوط.

ورصد أعضاء القافلة اشتعال النيران والخسائر التي خلفتها والاستماع إلى شهادة الأهالي ومعاناتهم، حيث امتد الحريق إلى أسقف وأثاثات المنازل دون خسائر في الأرواح.

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