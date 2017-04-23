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إصابة مأمور مركز المحمودية بحجارة بائع خلال حملة إزالة إشغالات

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إصابة مأمور مركز المحمودية بحجارة بائع خلال حملة إزالة إشغالات إصابة مأمور مركز المحمودية بحجارة بائع خلال حملة إزالة إشغالات

مصراوي Masrawy

حملة إزالة إشغالات

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب مأمور مركز شرطة المحمودية، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، بجرح بالرأس، نتيجة رشقه بالحجارة من جانب أحد الباعة الجائلين، خلال حملة لإزالة الإشغالات.

كان العميد رأفت النجار، مأمور المركز، قاد حملة لإزالة التعديات والإشغالات بشارع الرشيدية، وأثناء ذلك لجأ أحدهم لرشق القوات بالحجارة، ما تسبب في إصابته.

تم نقل المأمور لمستشفى المحمودية لتلقي العلاج، وتم ضبط المتهم ويدعى "محمد.أ.ج" وشهرته "شيشة"، وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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