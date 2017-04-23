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محافظ أسيوط يستقبل وفدًا إعلاميًّا لتفقد المشروعات

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يستقبل وفدًا إعلاميًّا لتفقد المشروعات محافظ أسيوط يستقبل وفدًا إعلاميًّا

أسيوط - أسامة صديق :
استقبل المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، وفدًا إعلاميًّا، لتفقد مشروع الهضبة الغربية ومناقشة وضع مشروعات الصرف الصحي، وخاصة المتوقفة منها وإصلاح ورصف بعض الطرق.

ضم الوفد علي عبد الودود، رئيس قطاع المحافظات بمجموعة أونا للصحافة والإعلام، والإعلاميين: أحمد عمر، ومحمد عبد الدايم، ومختار معتمد، وعاطف صقر، وسيد النشار، وعبد الناصر الزهيري، ووليد ناجي، وأبو خنحر المزيني، وعصام عبد الحافظ، ومحسن بدر.

جاءت زيارة الوفد، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، واصطحب المحافظ الوفد الإعلامي في زيارة تفقدية لمشروع الهضبة الغربية وقناطر أسيوط الجديدة

كان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أعلن عن تفاصيل بدء طرح بيع أراضي مدينة ناصر الجديدة بمشروع الهضبة الغربية، والذي يتكون من عدة محاور، يتضمن المحور الأول منها منطقة خدمات تشمل: ميناءً جافًا ومنطقة خدمات لوجستية إقليمية وقرية رياضية وطبية وحرمًا جامعيًا جديدًا متكاملاً ومنطقة للخدمات التجارية، والمحور الثاني يشمل منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة .

كما تضمن المشروع محورًا آخر يضم نحو 8 أحياء سكنية بها أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، أُعلن عن أول منطقتين منها، وطُرح للبيع نحو 250 قطعة متخصصة، فيلات وعمارات سكنية للأفراد، على أن يُعلن تباعًا عن باقي الأراضي المطروحة والوحدات السكنية المتاحة، والتي سوف تتنوع ما بين إسكان اجتماعي واقتصادي.

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