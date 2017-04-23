حل لغز مقل طالب جامعي في المنيب.. السرقة وراء الجريمة

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، في كشف ملابسات مقتل طالب جامعي أسفل الطريق الدائري بمنطقة المنيب.

وتوصلت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن عاطلين، وراء سدد أحدهما طعنة نافذة بالبطن، أودت بحياة الطالب بهدف السرقة.

وتوجهت مأمورية تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى منطقة دار السلام بالقاهرة، حيث محل إقامة المتهمين، وتمكنت من ضبطهما.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.