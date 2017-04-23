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٢١ مايو.. الحكم في دعوى "ساويرس" لوقف انتهاكات رئيس "المصريين الأحرار"

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٢١ مايو.. الحكم في دعوى "ساويرس" لوقف انتهاكات رئيس "المصريين الأحرار" ٢١ مايو.. الحكم في دعوى "ساويرس" لوقف انتهاكات رئيس "المصريين الأحرار"

مصراوي Masrawy

رجل الأعمال نجيب ساويرس

كتب – محمود السعيد:
حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، التي تطالب بوقف الممارسات غير القانونية لرئيس الحزب، عصام خليل لجلسة ٢١ مايو المقبل.

وكان ممدوح عبد الجواد، المحامى وكيلًا عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة؛ لوقف الممارسات غير القانونية لرئيس حزب "المصريين الأحرار".

وحملت الدعوى رقم 532 لسنة 2017، مستعجل القاهرة بعابدين، واختصمت عصام خليل، ورئيس لجنة شئون الأحزاب وطالبته بممارسة دوره القانوني تجاه انتهاكات عصام خليل.

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