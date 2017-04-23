الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى جنوب سيناء الخميس المقبل

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف أن قافلة من شباب علماء الوزارة ستنطق إلى جنوب سيناء يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في إطار العمل على نشر الفكر الوسطي الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما أعلن الشيخ طايع- في تصريح، الأحد، عن عقد الاجتماع التحضيري المشترك لمؤتمر السياحة الدينية يوم الخميس المقبل لبحث تطورات المؤتمر، الذي تعقده الوزارة بجنوب سيناء، لإبراز ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة لم تستغل الاستغلال الأمثل في مجال السياحة الدينية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف واللجنة الدينية بمجلس النواب ومحافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه تم اختيار محافظة جنوب سيناء لما تزخر به من نصيب وافر يمكن أن يكون منطلقا كبيرا لتنشيط السياحة الدينية، وبخاصة معالمها الكبرى من جبل الطور، والوادي المقدس، وسانت كاترين، ومسجد الصحابة بشرم الشيخ، هذا المسجد الذي صار معلما حضاريا من أهم معالم الحضارة في فن العمارة الإسلامي.​

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