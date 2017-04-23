أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مجدي .. وزن الست مش عنصر أساسي في إختيار شريك الحياة الحلاوة حلاوة الروح -
مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية -
بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه -
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة -
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى جنوب سيناء الخميس المقبل

Google+ Print
الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى جنوب سيناء الخميس المقبل الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى جنوب سيناء الخميس المقبل

مصراوي Masrawy

جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف أن قافلة من شباب علماء الوزارة ستنطق إلى جنوب سيناء يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في إطار العمل على نشر الفكر الوسطي الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما أعلن الشيخ طايع- في تصريح، الأحد، عن عقد الاجتماع التحضيري المشترك لمؤتمر السياحة الدينية يوم الخميس المقبل لبحث تطورات المؤتمر، الذي تعقده الوزارة بجنوب سيناء، لإبراز ما تمتلكه من مقومات كبيرة لم تستغل الاستغلال الأمثل في مجال السياحة الدينية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف واللجنة الدينية بمجلس النواب ومحافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه تم اختيار محافظة جنوب سيناء لما تزخر به من نصيب وافر يمكن أن يكون منطلقا كبيرا لتنشيط السياحة الدينية، وبخاصة معالمها الكبرى من جبل الطور، والوادي المقدس، وسانت كاترين، ومسجد الصحابة بشرم الشيخ، هذا المسجد الذي صار معلما حضاريا من أهم معالم الحضارة في فن العمارة الإسلامي.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل لقاء سموحة أمام المقاولون وتوقعات أداء المباراة

ستاد مصر: تشكيل لقاء سموحة أمام المقاولون وتوقعات أداء المباراة

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر

ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب

وزير التنمية المحلية: نحتاج إلى تغيير خريطة الأمية في مصر

وزير التنمية المحلية: نحتاج إلى تغيير خريطة الأمية في مصر