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وزيرة التخطيط: التعليم هو الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي

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وزيرة التخطيط: التعليم هو الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي وزيرة التخطيط: التعليم هو الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي

مصراوي Masrawy

الدكتور هالة السعيد

كتبت- ياسمين محمد:

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن تسعى خلال الفترة الحالية للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن تطوير جودة التعليم والاستثمار فيه هو الركيزة الأساسية للاصلاح، ولتحقيق رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم تحت عنوان "مد الجسور وتعزيز الثقة"، المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن هناك الكثير من الأهداف والتحديات التي تواجه تطوير اعملية التعليمية في مصر.

وبالنسبة للأهداف، قالت السعيد إنها تتمثل في: تحقيق جودة الاعتماد وفقًا للمعايير العالمية، توفير بنية تحتية تكنولوجية ودمجها بالعملية التعليمية، تطوير البنية التنظيمة للمؤسسات المختلفة لتحسين الخدمة التعليمية، اتاحة التعليم للجميع دون تمييز، زيادة الفصول والجماعات، فتح تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إخراج طالب قادر على التنافس ويبلبي احتياجات سوق العمل، وتغيير نظام القبول بالجامعات.

وعن التحديات، قالت السعيد إنها تتمثل في: عدم وجود نظام مؤسسي قائم على منظومة التقويم، عدم الترابط بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، ضعف السياسات الخاصة بتسويق أبحاث الجامعات.

وأكدت السعيد أن وزراء يعملون كفريق عمل واحد لتحقيف العديد من الأهداف مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الخطة قصيرة المدى لإصلاح التعليم بلغت 16.7 مليار جنيه بزيادة 12 %، مشيرة إلى أهمية زيادة الاستثمارات في مجال التعليم من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، لتوسيع قاعدة الاتحاحة للجميع.

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