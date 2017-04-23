وزير التموين يفتتح موسم توريد القمح بمحافظة بني سويف غدًا

كتبت- عايدة رضوان:

يفتتح الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الاثنين، موسم توريد القمح بمحافظة بني سويف.

يُشار إلى أن موسم توريد القمح بدأ منتصف الشهر الجاري في عدة محافظات بالوجه البحري، فيما حددت اللجنة الوزارية المشتركة سعر شراء القمح المنتج محلياً لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيهًا للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيهًا للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراطًا، ومبلغ 410 جنيهات للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على أن تكون جميع الأصناف المنتجة محلياَ خالية من أي إصابات حشرية أو شوائب.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3 ملايين و436 ألفًا و961 فدانًا، مشيرةً إلى أن محافظة الشرقية جاءت في المركز الأول زراعة للقمح، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة فيها حوالي 414 ألفًا و402 فدان.