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دعوى قضائية جديدة لإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي

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دعوى قضائية جديدة لإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي دعوى قضائية جديدة لإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي

مصراوي Masrawy

إسقاط الجنسية المصرية

كتب- محمود الشوربجي:
أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي الناشطة الحقوقية والتي تحمل الجنسية الأمريكية.

وحملت الدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، حيث ذكرت الدعوى أن آية حجازي لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.

وقالت الدعوى، إن آية حجازي تجنست بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن من المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه آية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.

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