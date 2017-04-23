إحباط محاولة تهريب أكثر من 7 ملايين قطعة ألعاب نارية إلى البلاد

كتب- علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، في ضبط أكثر من 7 ملايين قطعة ألعاب نارية محظور استيرادها، قبل تهريبها إلى داخل البلاد عبر ميناء بورسعيد البحري.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو أحمد إ.م، مالك شركة استيراد وتصدير كائنة بمحافظة الدقهلية، باستيراد حاوية مشمولها (جنوط سيارات نقل حديدية) واردة من إحدى الدول الأجنبية لميناء بورسعيد البحري، وقيامه بإخفاء كميات كبيرة من البضائع الممنوعة والمحظور دخولها البلاد .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة في حضور مندوب الشركة؛ حيث أسفرت أعمالها عن ضبط 2302 كرتونة بداخلها 7 ملايين و320 ألفا و528 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.