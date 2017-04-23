فتح ميناءي بورتوفيق والزيتيات وإغلاق شرم الشيخ والغردقة

السويس: حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، إعادة فتح ميناءي، بورتوفيق والزيتيات، واستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية، ودخلت السفينة "الفيروز" رصيف بورتوفيق وعلى متنها 302 سيارة و2 لودر قادمة من جدة.

واستقر الطقس نسبيا في السويس، وهدأ نشاط الرياح بعد العاصفة الرملية، التي ضربت المحافظة ليلا.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إن غرفة العمليات أغلقت ميناءي شرم الشيخ بجنوب سيناء، والغردقة بالبحر الأحمر، صباح اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، وبلغت شدة الرياح 22 عقدة شمالية غربية، وتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، مصحوبة بانعدام الرؤية على مدى 500 متر، مع اضطراب حالة البحر مضطربة.

وأضاف ملاك يوسف أن إدارتي الميناءين، أوقفت كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة وانشطة الغوص و"السنوركلينج"، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

ومن جانبه، أصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.