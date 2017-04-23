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الملك سلمان يستقبل السيسي بالمطار لدى وصوله الرياض

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الملك سلمان يستقبل السيسي بالمطار لدى وصوله الرياض الملك سلمان يستقبل السيسي بالمطار لدى وصوله الرياض

مصراوي Masrawy

عبد الفتاح والملك سلمان بن عبد العزيز

القاهرة – (مصراوي)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، العاصمة الرياض في أول زيارة رسمية إلى المملكة بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كان في مقدمة مستقبلي السيسي لدى وصوله مطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

ووجه السيسي وسلمان الدعوات لزيارة البلدين خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش القمة العربية التي عقدت في منطقة البحر الميت بالأردن نهاية مارس الفائت بعد شهور من التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب الخلاف حول عدد من القضايا الإقليمية أبرزها أزمتي سوريا واليمن فضلا عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وأزمة جزيرتي تيران وصنافير.

كما كان في استقبال السيسي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، وسفيرالسعودية لدى أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي وأعضاء السفارة المصرية بالمملكة.

وقالت الوكالة السعودية إنه بعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه الملك سلمان والرئيس السيسي في موكب رسمي إلى الديوان الملكي.

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