الإقبال في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يسجل 28.5 % حتى منتصف اليوم

باريس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 28.5 % من الناخبين المسجلين داخل فرنسا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى قبل منتصف اليوم.

ويعد هذا المعدل مماثلا للذي تم تسجيله في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت عام 2012 وفاز بها الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند.

ولكنه أقل بصورة طفيفة من معدل ال31.2 الذي تم تسجيله في انتخابات عام 2007، التي فاز بها الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي.

ويبقى مستوى تعبئة الناخبين أحد العوامل المجهولة في هذا الاستحقاق غير المحسوم النتائج، مع اشتداد المنافسة بين المرشحين الأربعة الأوائل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.