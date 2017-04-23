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وزير النقل يحذر رؤساء مجالس الشركات «الخاسرة» من الإقالة

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وزير النقل يحذر رؤساء مجالس الشركات «الخاسرة» من الإقالة وزير النقل يحذر رؤساء مجالس الشركات «الخاسرة» من الإقالة

التحرير

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حذر الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، عددا من رؤساء الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل من التقاعس والتقصير في إنهاء المشروعات الموكلة لكل هيئة وشركة على حدة، وخصوصا الشركات التابعة للهيئة العامة الطرق والكباري والهية القومية لسكك حديد والشركات التابعة لقطاع النقل البحري. 

وعلمت "التحرير" من مصادرها، أن وزير النقل طلب من كل قطاع عمل تقرير شهري عن حجم العمل الذي تم إنجازه والموقف التفيذي لكل مشروع وفي مقدمتها المشروع القومي للطرق الذي تنفذه هيئة الطرق والكباري، كما عبر عن استيائه من الخسائر المستمرة التي يتعرض لها عدد من الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية، وكذلك الشركات التابعة لقطاع النقل البحري وعلى رأسها شركة القاهرة للعبارات التي يترأس مجلس إدارتها اللواء حسين الهرميل.

وقالت المصادر إن هشام عرفات قرر إقالة أي مجلس إدارة "متقاعس" في عمله، خصوصا رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات التي تحقق خسائر مستمرة منذ سنوات مضت في قطاع النقل البحري والطرق والكباري والسكك الحديدية.

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التحرير

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