«العربية للتصنيع»: توفير المياه والكهرباء لـ30 ألف فدان بـ«توشكى»

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قال اللواء مهندس هشام الجوهرى، مستشار رئيس مصنع «قادر» للصناعات المتطورة، إن المصنع يتولى إقامة مشروعات لتوفير المياه، والكهرباء اللازمة لـ30 ألف فدان فى «توشكى»، باستثمارات إماراتية، وسعودية تقترب من نصف مليار جنيه، بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف الجوهرى، في تصريحات صحفية، أن مصنع قادر، أحد المصانع التابع لـ«العربية للتصنيع»، بدأ العمل فى المشروع بالتعاون مع شركة «الظاهرة» الإماراتية منذ عام 2014 لرفع المياه من مستوى ترعة صناعية جرى إنشاؤها استكمالاً لترعة الشيخ زايد حتى مكان الأراضى المستصلحة على ارتفاع نحو 60 متراً، وهو ارتفاع يوازى نحو 18 دوراً من عمارة أو برج سكنى، بالإضافة لتوفير الكهرباء للمنطقة.

ولفت «الجوهرى» إلى أن «العربية للتصنيع» استعانت بشركات وطنية مصرية على مستوى راقٍ من الكفاءة للعمل معها بالمشروع، مع الاستعانة بطلمبات مياه نمساوية حتى تكون بمستوى كفاءة العمل المطلوبة.