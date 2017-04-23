وزيرة التخطيط: 10% زيادة في حجم الاستثمارات المستهدفة للتعليم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد-، خلال المؤتمر الدولي حول "جودة التعليم مد الجسور وتعزيز الثقة"، والذي يعقد على مدار يومين لمناقشة الأفكار والرؤى والتحديات أمام تطوير التعليم.

استعرضت السعيد، خلال كلمتها أمام المؤتمر، الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم والتي شملتها استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن رؤية تطوير التعليم كما وردت في الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في 2016، شارك في صياغتها الخبراء وممثلي الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتأتي معبرة عن رؤية المجتمع وليس رؤية الوزارة.

شددت السعيد - على أن توجه الدولة يكمن في زيادة الاستثمارات العامة فيما يخص التعليم لإيمانها العميق بأن التقدم والنمو الاقتصادي لن يتحقق دون تطوير التعليم، نظرًا للعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والتعليم، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بزيادة الانفاق على التعليم من خلال زيادة المستهدفات الاستثمارية في هذا المجال، واستجابة للاستحقاقات الدستورية فإن الخطة قصيرة المدى 2020 ،ومرحلتها الاولى 2017-2018 تستهدف زيادة الاستثمارات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي حوالي 10% عن استثمارات العام السابق.

تابعت السعيد: "أهم الاهداف الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم، تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وخاصة تفعيل قواعـد الجـودة، والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية، واتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع وزيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي، كما أن هناك فجوة في معدلات الاستيعاب في الوقت الحالي، وتستهدف الحكومة وفقًا للخطة الوصول بمعدلات القيد إلى 35% عام 2017-2018، بحيث تصل إلى 40% بحلول 2020 ، على أن يشمل ذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في انشاء مؤسسات والتوسع في الجامعات المصرية الاجنبية، وتدشين الجامعات الإلكترونية".

ودعت وزيرة التخطيط، جميع الشركاء إلى دعم البرامج التي تتبنها الاستراتيجية ومنها ت الاستثمار في التعليم، واستحداث مصادر للتمويل على مستوى الوزارة والمحليات والمدارس، مع وضع آلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات التعليم المختلفة، وأيضا تحديد كيانات لتخريج معلمين ومعلمات مؤهلين لتدريس التعليم الفني والمهني، وكلك إطلاق برنامج رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني، وربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، وتطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا عالميا.