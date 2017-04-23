غدا.. محافظ مطروح يفتتح مركزا تكنولوجيا ومعهدا أزهريا ووحدة صحية

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كتب - محمد العمدة

يفتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، غدا الإثنين، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بعد تطويره بتكلفة مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات.

وأكد "أبوزيد"، أنه تم إنشاء مراكز لخدمة المواطنين بمدن (مرسى مطروح - الحمام – العلمين- النجيلة - السلوم) بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ لتقديم الخدمات بصورة حضارية ودقيقة وسريعة، إضافة إلى تقديم مساعدات للمواطنين بلغت 14 مليون جنيه، وتقديم 40 مقعدا للمعاقين، وتوزيع 250 طن مواد غذائية للقرى والتجمعات والنجوع، وتطبيق مبادرة "مطروح تحارب الغلاء" بتخفيض 161 سلعة بنسبة 30 % للشهر السابع على التوالي.

ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والوزيرة لمدينة العلمين لافتتاح معهد أزهري بتكلفة 7 ملايين جنيه، ووحدة صحية بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ، أن ما يتم في مطروح من تنمية واستثمار من أجل خدمة أهلها؛ تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي نجحت خلال عام ونصف في جذب استثمارات بلغت 120 مليار جنيه.

