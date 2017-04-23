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برلمانى يطالب بمثول وزيرى «العدل والخارجية» أمام البرلمان بسبب آية حجازي

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برلمانى يطالب بمثول وزيرى «العدل والخارجية» أمام البرلمان بسبب آية حجازي برلمانى يطالب بمثول وزيرى «العدل والخارجية» أمام البرلمان بسبب آية حجازي

التحرير

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تقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، لاستدعاء وزيري العدل والخارجية، عقب الإفراج عن الناشطة آية حجازي، وسفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب كمال، في طلب الإحاطة، باستدعاء الوزيرين، وتقديم بيان عاجل من بشأن ملابسات الإفراج عن آية حجازى وزوجها، المتهمان في القضايا المنظورة أمام المحكمة، والإفراج عنهما بشكل سريع وغير طبيعي، وسفرهما على متن طائرة أمريكية عسكرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما حدث من شأنه التأثير على السيادة المصرية، وسمعة الخارجية، وسير العدالة الناجزة التي نبتغيها، واحترام الدستور والقانون.

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التحرير

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