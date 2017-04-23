بكري: البرلمان لم يحدد موعد مناقشة «تيران وصنافير»

التحرير

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قال النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد داخل المجلس لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا بجزر "تيران وصنافير"، كاشفا أنه طالب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بإذاعة جلسات مناقشة الاتفاقية بالمجلس ، وأن رئيس المجلس موافق من حيث المبدأ ولا يمانع من مكاشفة القضية للرأي العام.

وأضاف بكري، فى تصريح لـ"التحرير"، أن رئيس المجلس ينتظر رأي اللجنة التشريعية في إذاعة جلسات الاتفاقية من عدمه لأنه حق أصيل لها، موضحا أنه سيتم استدعاء كل المؤيدين والمعارضين للاتفاقية من كافة الاتجاهات لسماع وجهة نظرهم أثناء جلسات الاستماع حول الاتفاقية، سواء كانوا خبراء أو قانونين ، وكل من يمتلك مستند يخص الاتفاقية عليه التوجه للبرلمان.

وأكد عضو تشريعية البرلمان، أن المجلس ونوابه لا يريدي سوى مصلحة الوطن، وحق أصيل للمجلس مناقشة الاتفاقية طبقا للدستور، نافيًا ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن حضور مسئولين سعوديين أثناء مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب وهذا غير صحيح.