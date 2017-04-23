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مطار القاهرة يستقبل جثمان دبلوماسية مصرية قادما من أمريكا

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مطار القاهرة يستقبل جثمان دبلوماسية مصرية قادما من أمريكا مطار القاهرة يستقبل جثمان دبلوماسية مصرية قادما من أمريكا

التحرير

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استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، جثمان الدبلوماسية ريهام خليف المستشارة بوزارة الخارجية، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تسليم الجثمان لأقاربها لدفنها بمقابر الأسرة خلال الساعات المقبلة.

ووصل الجثمان على متن طائرة الخطوط التركية الرحلة رقم 692 والقادمة من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق اسطنبول، حيث كان فى استقبال الجثمان عددًا من الدبلوماسيين وكبار المسئولين السابقين من بينهم الوزيرة نبيلة مكرم.

وتبين من التقرير المصاحب للجثمان أن الوفاة طبيعية، حيث كانت تعالج من مرض السرطان بأحد المستشفيات الأمريكية وتم تسليم الجثمان لأقاربها تمهيدًا لدفنها الساعات القادمة بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.

ومن جانبها، نعت وزارة الخارجية  وفاة الدبلوماسية الشابة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسـبوك".

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التحرير

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