23 أبريل.. تاريخ حافل بالانتصارات لريال مدريد

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يشعر عشاق ريال مدريد، بالتفاؤل بخوض المباريات يوم 23 أبريل، ذلك التاريخ الذي شهد تحقيق الفريق الملكي العديد من الانتصارات الهامة في المباريات الكبرى وهو ما يأمل المرينجي تحقيقه اليوم في الكلاسيكو، للاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري الإسباني الغائب منذ عام 2012.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2002، التقى ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو في لقاء الذهاب، ونجح الريال في الفوز بثنائية نظيفة من توقيع زين الدين زيدان مدرب الفريق الحالي إلى جانب مكمانمان.

وفي الموسم التالي مباشرة وفي نفس هذا اليوم أيضا، واجه ريال مدريد نظيره مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد، وخسر الريال حينها بنتيجة 4-3 في المباراة التي شهدت تسجيل الظاهرة رونالدو الهاتريك، وتأهل حينها الريال بفضل فوزه في الذهاب بنتيجة 3-1.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2014، تغلب ريال مدريد على بايرن ميونيخ بهدف نظيف من توقيع كريم بنزيما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي توج بلقبها الريال في نهاية المطاف بالتغلب على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية.

ويعد 23 أبريل تاريخا مميزا أيضا لسيرجيو راموس، حيث سجل المدافع الإسباني أول أهدافه في الدقائق الأخيرة من المباريات وهي العادة التي باتت تلازمه مؤخرا مع الريال، وذلك عندما سجل هدف الانتصار للريال على مالاجا في عام 2006.

أما عشاق برشلونة فلا يحبون تذكر هذا اليوم خاصة أن الفريق الكتالوني تعرض في مثل هذا اليوم من عام 2013 لخسارة قاسية على يد بايرن ميونيخ برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة إيابا في الكامب نو بثلاثية نظيفة في مباراة ستبقى عالقة في الذاكرة طويلا.