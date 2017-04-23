المخدرات قتلت شقيقه وسجنه «الترامادول».. 15 معلومة عن أحمد عزمي

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فنان أنهكته النكبات وتعاقبت عليه الكوارث، ورغم ذلك لم يفقد توازنه الفني، وعاد من جديد إلى الساحة لاستئناف المشوار الذي بدأه في منتصف التسعينيات من خلال الإذاعة ومن ثم التليفزيون، وصولًا إلى السينما التي جعلت منه نجمًا في فترة وجيزة، رغم الجدل الذي تثيره أفلامه من حيث المشاهد الجريئة والقبلات.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 15 معلومة عن الفنان أحمد عزمي.

1- ولد في 23 أبريل 1982 بالمملكة العربية السعودية.

2- علاقته بالفن جاءت في سن مبكرة، من خلال الإذاعة المصرية، حيث كان يراسل برامج الأطفال في سن الحادية عشر، وطلبه رئيس الإذاعة - آنذاك - محمد حمدي لمقابلته، وهناك التقى بأبلة فضيلة وضمته إلى فريق برنامجها.

3- كان للفنانة إنعام الجريتلي الفضل في دخوله مجال الدراما التليفزيونية، من خلال العديد من مسلسلات الأطفال.

4- أسند إليه المخرج حسام الدين مصطفى دورًا في مسلسله الشهير "الفرسان" عام 1994، والذي قام ببطولته الفنان أحمد عبد العزيز، واستطاع تأدية الدور ببراعة.

5- بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، التحق بمعهد الفنون المسرحية لصقل موهبته.

6- كان له حظ الانضمام لمكتب المهارات الفنية الخاص بالمخرج العالمي يوسف شاهين، ومن خلاله شارك في فيلم "الأبواب المغلقة" مع المخرج عاطف حتاتة بعد اجتياز كل الاختبارات.

7- نال عن دوره في فيلم "الأبواب المغلقة" جائزة أحسن ممثل من 3 مهرجانات في عام 2001.

8- حقق دوره في مسلسل "عباس الأبيض" نجاحًا واسعًا مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي يعتبره بمثابة الأب الروحي له.

9- رغم عمره الفني القصير إلا أنه شارك بعدد كبير من المسلسلات التليفزيونية أبرزها: "العميل 1001، الشوارع الخلفية، الست أصيلة، شمس الأنصاري، و30 سنة".

10- من أشهر أعماله السينمائية: "أحاسيس، وقبلات مسروقة، والدنيا مقلوبة، وش سجون، والوعد".

11- تزوج من فتاة خارج الوسط الفني تدعى "دينا"، وله منها ابنه "آدم"، ولكن حدث الانفصال في عام 2015.

12- عثر والده على شقيقه مقتولًا في شقته بحي الهرم في أغسطس 2011، وكشفت الجريمة أن القتيل "حمدي" الذي لم يتجاوز عامه الحادي والثلاثين سبق اتهامه في أربع قضايا جنائية وأنه كان يتعاطى المخدرات، وأن الخلاف على ثمن شريط أقراص مخدرة هو الدافع إلى الجريمة.

13- تعرض إلى محنة شديدة في حياته بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في شرم الشيخ وبحوزته أقراص من عقار "ترامادول" المخدر، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.

14- قضى فترة عقوبته متنقلًا بين عدد من السجون، كما قضى فترة من عقوبته في حبس انفرادي، وشهر في حبس مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وفق ما صرح في حواره مع برنامج "العاشرة مساءً".

15- كشف بعد خروجه من السجن أن القضية ملفقة وأنه "مظلوم"، مبررًا ذلك بأن أقراص "الترامادول" كانت لعلاجه من آلام انفصال مفصل الكتف الأيسر جراء حادث تعرض له في فيلم "وش سجون".