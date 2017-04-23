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أهالي "الشونة" بدمياط يلقنون "لصًا" علقة ساخنة

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مصراوي Masrawy

أهالي الشونة بدمياط يلقنون لصًا علقة ساخنة (1)أهالي الشونة بدمياط يلقنون لصًا علقة ساخنة (1)

أهالي الشونة بدمياط يلقنون لصًا علقة ساخنة (2)أهالي الشونة بدمياط يلقنون لصًا علقة ساخنة (2)

دمياط – محمد إبراهيم

تباشر النيابة العامة بدمياط، اليوم الأحد، التحقيقات مع "م.أ"، بتهمة سرقة هاتف محمول من إحدى السيدات في قرية الشونة التابعة لمركز الزرقا، بعدما ضبطه عدد من الأهالي ولقنوه علقة ساخنة وسلموه إلى قوات الشرطة.

وأوضح شهود عيان أن الشاب كان يستقل سيارة خلال تجوله بالقرية وحاول خطف هاتف محمول من يد سيدة كانت في السوق العمومي، لكنها صرخت فتجمع عدد من الأهالي وقيدوه بالحبال بعدما ترددت أنباء عن اتهامه بخطف طفل في وقت سابق، وأخطروا قوات الأمن التي وصلت لتسلمه.

وكشف مصدر أمني بمركز الزرقا، أن المتهم ليس له سوابق جنائية وأنه اعترف خلال التحقيقات الأولية أنه حاول سرقة حقيبة وهاتف من إحدى السيدات، وحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة.

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