حملة موسعة لإزالة التعديات على جسور النيل بدمياط.. "صور"

دمياط – محمد إبراهيم

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة المهندس طارق الوراقى، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على جسور نهر النيل بمشاركة مديرية الرى، وهيئة حماية جسور النيل ونجحت في رفع 25 حالة تعد تتمثل في بناء وحظائر مواشي وتعديات بالردم بكفر يوسف التابعة للوحدة المحلية بالرياض.

يأتي ذلك عقب حملة شنتها مديرية الأمن بدمياط شملت عددًا من المناطق قبل أيام ونجحت في تنفيذ 48 قرارًا إداريا، ومن المقرر استكمال الحملة في الأيام القليلة المقبلة، وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن هناك مواجهة فورية لجرائم التعدي الواقعة على مجري نهر النيل وذلك من منطلق حماية الموارد المائية من الهدر والتلوث وحفاظا علي حق الأجيال المقبلة في مياه النيل.