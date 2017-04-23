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الانتهاء من توصيل خط المياه الجديد لـ"جبل الطير" بالمنيا.. "صور"

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مصراوي Masrawy

توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير (1)توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير (1)

توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير (2)توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير (2)

توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير (5)توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير (5)

توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير (6)توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير (6)

توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير (4)توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير (4)

توصيل خط المياه الجديد لـجبل الطيرتوصيل خط المياه الجديد لـجبل الطير

المنيا - ريمون الراوي :

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، الانتهاء من أعمال توصيل خط المياه الجديد؛ لتغذية منطقة جبل الطير بالمياه.

وقال أحمد عبد الله، رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا في الاستعداد لاستقبال موسم السيدة العذراء بدير جبل الطير، وتيسير كل السبل والخدمات المقدمة للمواطنين، حرصًا على خروج الاحتفالات بالمولد بالصورة اللائقة ولما يتمتع به الموقع من مكانة دينية وأثرية وسياحية كبيرة، إذ استكملت الوحدة المحلية أعمال رصف ازدواج طريق الدير بمعرفة وحدة الرصف حرصًا على تحقيق السيولة المرورية للمارة من المواطنين والمركبات.

وأضاف أنه تم تركيب مواسير الصرف الصحي لحل مشكلة مياه الصرف بالقرية وتركيب المحابس والمطابق العمومية حتى يتسنى استكمال رصف الطريق السياحي الجديد.

كان عصام البديوى، محافظ المنيا، زار الأحد الماضي رية جبل الطير بمركز سمالوط، للوقوف على عدد من المشاكل والتحديات التي يعاني منها سكان القرية، حيث وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإنشاء خط مياه مستقل لمواجهة مشكلة ضعف المياه ورفع وإزالة كافة المخلفات والإشغالات بمنطقة الساحة والتي تشهد زحاما شديدًا خلال الاحتفالات مع الاهتمام بأعمال النظافة، وإقامة شادرين لذبح الأضاحي داخلها.

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