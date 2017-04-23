المرشح الرئاسي المحافظ فيون يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كتبت- هدى الشيمي:

أدلى مُرشح يمين الوسط لرئاسة فرنسا فرانسوا فيون بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية.

ووقف فيون صابرا في طابور فى مركز اقتراع مزدحم في باريس ليدلي بصوته، وبدا أنه لم يرافقه أحد من أفراد عائلته، بحسب وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ).

وتعهد فيون بمحاربة الإرهاب وعمل اصلاحات الاقتصادية في حالة فوزه بالرئاسة، وتفوقه على منافسيه الثلاثة، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، ومُرشح حركة "إلى الأمام" إيمانويل ماكرون، واليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون.

يُشار إلى أن ماكرون كان أصغر نائب في البرلمان الفرنسي، وكان رئيس وزراء سابق، ونائب سابق في البرلمان، ووزير في حكومات اليمين.

وطالته وزوجته فضيحة مالية أثرت على حظوظه في السباق الرئاسي.

وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، في الساعة الثامنة صباحا، لكي يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات، والتي بإمكانها حسب العديد من المحللين تغيير وجه أوروبا.

ومن المتوقع أن تنشر نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في أعقاب انتهاء عمليات التصويت في الساعة الثامنة مساء. ثم تنشر النتائج الأولية من قبل وزارة الداخلية بعد فرز الأصوات وتجميعها.

وأدلى الناخبون في بعض الاقاليم الفرنسية في الأمريكتين والمحيط الهادئ، بأصواتهم يوم السبت.