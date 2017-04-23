فصيل سوري مسلح يعلن "النفير العام" في إدلب لمواجهة قوات النظام

دمشق – (أ ش أ):

أعلن فصيل سوري مسلح يدعى "جيش إدلب الحر" النفير العام في جميع مدن وبلدات محافظة إدلب بهدف صد هجوم قوات النظام والمليشيات الموالية له .

وأوضح الفصيل المسلح ـ في بيان له حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد ـ أن إعلان النفير العام جاء نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها الثورة السورية، من خطر يهدد الأراضي المحررة، وحشد الآلاف من المقاتلين من شتى بلدان العالم.

وتصاعد القصف العنيف على مدن وبلدات إدلب في الآونة الآخيرة فيما تحتدم المعارك في ريف حماة الشمالي المتاخمة لريف إدلب حيث يدفع النظام والقوات الموالية بتعزيزات إلى تلك المناطق .

تجدر الإشارة إلى ان جيش إدلب الحر هو تحالف سوري معارض يتألف من 3 جماعات مسلحة من شمال غرب سوريا تابعة للجيش السوري الحر: الفرقة 13، الفرقة الشمالية، و‌لواء صقور الجبل.