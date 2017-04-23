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النيابة تستدعي 3 أطباء في واقعة "إضراب مستشفى المطرية"

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النيابة تستدعي 3 أطباء في واقعة "إضراب مستشفى المطرية" النيابة تستدعي 3 أطباء في واقعة "إضراب مستشفى المطرية"

مصراوي Masrawy

مستشفى المطرية

كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، باستدعاء ثلاثة أطباء جدد بمستشفى المطرية العام، لسماع شهادتهم في القضية المعروفة بـ" إضراب أطباء المطرية".

وكان المستشار محمد الجرف، مدير نيابة الحوادث، استمع لأقوال 6 أطباء بمستشفى المطرية، وتم إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على الإضراب وغلق مستشفى المطرية العام إبان اعتداء أمناء القسم عليهم في يناير من العام الماضي.

وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بقبول الاستئناف المقدم من محمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، أميني شرطة بقسم المطرية، على حكم حبسهما 3 سنوات، في اتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام، وتخفيض الحكم لـ6 أشهر.

وقضت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر -أول درجة- في شهر سبتمبر الماضي بحبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية؛ لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام، 3 سنوات.

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