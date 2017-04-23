وصول شحنتين قمح لميناء الإسكندرية.. والمخزون يقترب من مليون طن

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، السفينتان "سيرين ليدي" و"هانتون تريدر" على متنهم 118 ألف طن قمح قادمة من دولتي فرنسا وأوكرانيا، فضلًا عن وصول شحنة ذرة تزن 24 ألف طن.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالى مخزون الغلال بصوامع مينائى الإسكندرية والدخيلة بلغ 955 ألف طن منهم 289 ألف طن قمح.

وأشار "الغندور" إلى وصول 6 سفن من دول قبرص وأمريكا والأرجنتين وأوكرانيا وروسيا تحمل 188 ألف طن فول صويا وغاز وزيت طعام وزيوت بترولية.

ومن جانبه، أكد اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الميناء، التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات.