بالصور.. بالـ"القناصة".. قتل 92 كلبًا ضالًا في شوارع بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، فجر اليوم الأحد، حملة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومديرية الأمن، للتخلص من الكلاب الضالة بمدينة بني سويف وشرق النيل بحي الحمرايا.

قال المحاسب أحمد محمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إن الحملة أسفرت عن قتل 92 كلبًا ضالًا، والتخلص منهم بالطرق الصحية والبيئية.

وأكد رئيس مدينة بني سويف أن الحملة التي جاءت بناء على شكوى المواطنين، بانتشار الكلاب في شوارع مدينة بني سويف، والتي شارك فيها المقدم أحمد فاروق وكيل قسم شرطة المرافق، وعدد من قناصين مديرية أمن بني سويف.