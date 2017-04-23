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الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي في يونيو.. "صور"

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مصراوي Masrawy

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (11)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (11)

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (1)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (1)

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (9)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (9)

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (10)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (10)

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (3)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (3)

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (8)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (8)

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (4)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (4)

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (5)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (5)

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (6)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (6)

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (2)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (2)

الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (7)الانتهاء من إنشاءات مستشفى بورسعيد الجامعي (7)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية للمستشفى الجامعي بحي الزهور، لمتابعة سير العمل وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وأكد "شاهين"، خلال جولته داخل مبني المستشفي الجاري إنشائه، ضرورة الانتهاء من الأعمال الإنشائية في يونيو المقبل، مطالبًا مهندسي المشروع والمشرفين عليه بسرعة إنجاز العمل حتى يتم البدء في مرحلة التشطيبات التي سيعقبها مرحلة تجهيز المستشفى.

وأكد رئيس الجامعة أن المستشفى الجامعي تحدث طفرة غير مسبوقة في المنظومة الطبية بمحافظة بورسعيد، وجارٍ تزويدها بأحدث النظم والأجهزة الطبية الحديثة.

رافق رئيس الجامعة في جولته الأستاذ الدكتور ندا الحسني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مايفل حشمت، عميد كلية الطب، وعدد من السادة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمهندسين المشرفين على المشروع.

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