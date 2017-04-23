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بالصور- محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات من أرض مطار إمبابة

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مصراوي Masrawy

بالصور- محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات من أرض مطار إمبابة (1)بالصور- محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات من أرض مطار إمبابة (1)

بالصور- محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات من أرض مطار إمبابة (2)بالصور- محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات من أرض مطار إمبابة (2)

بالصور- محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات من أرض مطار إمبابة (3)بالصور- محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات من أرض مطار إمبابة (3)

كتبت- ندى الخولي:

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة مكبرة لرفع مخلفات الهدم بأرض مطار إمبابة، حيث يقوم بعض المواطنين بإلقاء مخلفات الهدم بالمنطقة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن الحملة أسفرت عن رفع 1500 طن مخلفات هدم وأتربة من خلال 83 نقلة بالمعدات واللوادر بمنطقة ارض مطار أمبابة أمام معهد القلب ومعهد الطيران وخلف حديقة سفارى بارك.

وأضاف الدالي، أن الحملات مستمرة بالعديد من المواقع لرفع التراكمات لافتا إلى أن منظومة النظافة تشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الحالية.

وكلف المحافظ رئيس حي شمال الجيزة بالحفاظ على المنطقة والمرور اليومي لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات وتعيين خدمات ثابتة لضبط أي سيارات تقوم بإلقاء المخلفات والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبلها.

وأوضح عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أنه تم الدفع بـ 21 سيارة قلاب كبير و3 لوادر لرفع المخلفات ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت لافتا إلى أنه سيتم الدفع بفرق من عمال الحدائق بالهيئة لزراعة الأشجار بالطريق.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة المنطقة أمام معهد الطيران حيث تم تركيب بلدورات وعمل رصيف ودهانة وتجميل المنطقة وذلك بالتنسيق مع حي شمال.

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