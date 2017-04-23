محافظ سوهاج يكشف موعد وضع حجر الأساس لـ"مجمع الأسمنت" بغرب جهينة

سوهاج - عمار عبد الواحد

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، وضع حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت، السبت المقبل، بالمنطقة الصناعية غرب جهينة بتكلفة 5 مليارات جنيه ونصف، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وأضاف "المحافظ" أن مجمع الأسمنت يتكون من 3 مصانع لـ"الأسمنت، للحوائط الأسمنتية، والخرسانة الجاهزة، وخط إنتاج للطوب الأسمنتي"، ومن المقرر إقامة هذا المجمع بالمنطقة الصناعية غرب جهينة على مليون متر مربع، وتخصيص 2 مليون متر مربع للمحجر، ومن المتوقع أن يستوعب 3000 عامل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3000 طن يوميًا.

وأضاف "عبدالمنعم" أنه سيضعون، خلال الأيام القادمة، حجر الأساس لمشروع مصنع السيراميك، والذي ينتج سيراميك الأرضيات والحوائط والأدوات الصحية، مشيرًا إلى إقامة هذا المصنع بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا وعلى مساحة 120 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه ويستوعب 1000 عامل.

وأوضح المحافظ أنه بإقامة تلك المصانع تدخل محافظة سوهاج المشروعات كثيفة العمالة وتوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء سوهاج، وأن المناطق الصناعية تتمتع بتوفر المقومات من بنية تحتية وطرق سريعة ومطار دولي والموارد الطبيعية التي تتمتع بها.