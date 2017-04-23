أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - محمد مجدي .. وزن الست مش عنصر أساسي في إختيار شريك الحياة الحلاوة حلاوة الروح -
مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية -
بالصور.. البيت الآمن ضد الانفجارات النووية والكوارث الطبيعية.. تعرف على ثمنه -
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يغادر القاهرة -
كنيسة العذراء بالمحلة تقيم عزاءً جماعيًا لشهداء مارجرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف (1)بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف (1)

بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف (2)بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف (2)

mediaObjects_20170423_11_55_03_53202007mediaObjects_20170423_11_55_03_53202007

بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف (7)بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف (7)

بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف (6)بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف (6)

بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف (3)بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف (3)

(د ب أ) -

أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن الموضة تسلط الأضواء على الأكتاف في صيف 2017، لتمنح المرأة إطلالة جريئة تبوح بأنوثتها.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن الموضة تشهد هذا الصيف رواجا كبيرا لقصّة "كارمن" الكاشفة للأكتاف، وهي قصّة ذات خط أفقي مستقيم، تعمل على تقسيم الجزء العلوي من الجسم بصريا، مما يجعلها مناسبة بصفة خاصة للمرأة ذات الجذع الطويل للغاية.

كما تسجل القصّة أحادية الكتف "One-Shoulder" حضورا قويا هذا الموسم، وهي قصّة غير متماثلة ذات خط قُطري جذاب؛ حيث يتم تغطية كتف واحد فقط، في حين يتم كشف الكتف الآخر. 

ومن القصّات الرائجة بقوة هذا الصيف أيضا قصّة V الواسعة جدا لدرجة أنها تكشف الأكتاف. وتسلط هذه القصّة المثيرة الأضواء على عظمة الترقوة بصفة خاصة.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

التعليم العالي: الدول الأوروبية ستشهد نقصًا شديدًا في العمالة خلال الأيام المقبلة

مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية

مباحث التموين تضبط 16 طن جبن فاسد بمصنع غير مرخص بالطالبية