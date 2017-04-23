بالصور- موضة الصيف تسلط الأضواء على الأكتاف

(د ب أ) -

أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن الموضة تسلط الأضواء على الأكتاف في صيف 2017، لتمنح المرأة إطلالة جريئة تبوح بأنوثتها.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن الموضة تشهد هذا الصيف رواجا كبيرا لقصّة "كارمن" الكاشفة للأكتاف، وهي قصّة ذات خط أفقي مستقيم، تعمل على تقسيم الجزء العلوي من الجسم بصريا، مما يجعلها مناسبة بصفة خاصة للمرأة ذات الجذع الطويل للغاية.

كما تسجل القصّة أحادية الكتف "One-Shoulder" حضورا قويا هذا الموسم، وهي قصّة غير متماثلة ذات خط قُطري جذاب؛ حيث يتم تغطية كتف واحد فقط، في حين يتم كشف الكتف الآخر.

ومن القصّات الرائجة بقوة هذا الصيف أيضا قصّة V الواسعة جدا لدرجة أنها تكشف الأكتاف. وتسلط هذه القصّة المثيرة الأضواء على عظمة الترقوة بصفة خاصة.