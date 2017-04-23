وفاة معتمرة مصرية على سلم الطائرة فور وصولها من جدة

كتب- طه عبيد:

توفيت معتمرة مصرية الجنسية، فور وصولها مطار القاهرة الدولي الأحد، وذلك على سلم الطائرة القادمة من جدة بعد أداء العمرة، متأثرة بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات لاستكمال إجراءات دفنه.

وقالت مصادر بالحجر الصحي بمطار القاهرة، إن المعتمرة المصرية "وسيلة .ع . ح" ٨٠ عاما ، أصيبت بحالة إغماء فور خروجها من الطائرة السعودية القادمة من جدة رحلة ٣١٥٠.

وأضافت المصادر: "قام طبيب الحجر الصحي تحت أشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحى، بالانتقال إلي موقع ٤٢ بأرض المهبط وتوقيع الكشف علي الراكبة، وتبين وفاتها متأثرة بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب".

تم نقل الجثمان بسيارة إسعاف المطار، تحت إشراف محمود غنيم، مشرف الإسعاف إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال إجراءات دفنها.​