انطلاق التدريب البحري المصري- الأمريكي المشترك "تحية النسر 2017"

كتب- مصطفى المنشاوي:

انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك- الأمريكي "تحية النسر 2017"، الذي تجريه وحدات من القوات البحرية لكلا البلدين، ويستمر لعدة أيام بنطاق المياة الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من السعودية والإمارات والبحرين وباكستان والكويت وإيطاليا بصفة مراقب.

يشتمل التدريب تنظيم العديد من الأنشطة منها قيام الجانبان بتخطيط وادارة اعمال قتال مشتركة نهارًا وليلا بالتعاون مع القوات الجوية لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال المعاونة بالبحث والإنقاذ بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة عدد من الوحدات والقطع البحرية وعناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية- الأمريكية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الإستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب، الذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات.