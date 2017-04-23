بالصور.. وزير العدل: "الشبّاك الواحد" يسهّل إجراءات التقاضي بمجمع محاكم بنها الجديد‎

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن خطة الوزارة في المرحلة المقبلة، تستهدف إقامة عدد من دور العدالة بكافة أنحاء الجمهورية، حتى لا تكون هناك بقعة من أرض الوطن، إلا وعليها محراب للعدالة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، لمجمع محاكم بنها الجديد، اليوم، بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، واللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، والمستشار عبدالهادي محروس، والمستشار محمود علاء، مساعدا وزير العدل لأبنية المحاكم، والمستشار أحمد مختار، مساعد وزير العدل، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد وزير العدل، أن المجمع الجديد يعمل بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، لتسهيل جميع الخدمات والأوراق والطلبات الخاصة بالمتقاضين، مستخدمًا نظام الشباك الواحد، لإنهاء كافة إجراءات التقاضي دون معاناة، تسهيلا على المواطنين.

وأشار المستشار حسام عبدالرحيم إلى أن الافتتاح يأتي ضمن خطة متكاملة لقطاع دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والتي تشمل افتتاح العديد من المحاكم المميكنة في كافة أنحاء الجمهورية، منها ما تم افتتاحه بالفعل مثل محكمة القرنة، وتمي الأمديد وسفاجا.

يذكر أن المجمع الجديد تم تشييده على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، شيدت إنشاءاته على الطراز الفرعوني، ومكون من بدروم و4 أدوار متكررة بمسطح 6000 متر مربع للدور الواحد، إلى جانب 3 أدوار متكررة للشهر العقاري من الأرضي بمدخل مستقل، كما يحتوي المبنى على 6 قاعات مدني و6 جنائي، وغرف للمحامين وللنسخ والحفظ وسنترال ومكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن.