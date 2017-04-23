أبو الغيط يتفقد الأكاديمية العربية ويكرّم آية مدني ونور الشربيني بالإسكندرية ـ (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مباني ومنشآت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة أبو قير بالإسكندرية.

بدأ أبو الغيط جولته بالأكاديمية، إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، يرافقه الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، بحضور طابور عرض طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا.

وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بمنشآت الأكاديمية، ومنها قاعة وزراء النقل العرب ومبنى القبة السماوية، ومركز المحاكي المتكامل ومعهد السلامة البحرية.

وكرم أبو الغيط، لاعبة منتخب الخماسي الحديث آية مدني، المدرس المساعد بكلية النقل الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تقديرا لتفوقها، في الحقلين الرياضي والعلمي.

كما كرّم لاعبة الاسكواش نور الشربيني، الطالبة بكلية الإعلام بالأكاديمية، بعد فوزها ببطولة العالم للاسكواش، للعام الثاني على التوالي.

يشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية يشارك، اليوم، في اجتماعات اللجنة العليا للعمل العربي المشترك، والتي تستضيف فعالياتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على مدار 3 أيام.