بالصور.. منطقة آثار تونا الجبل تستقبل وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات

المنيا - ريمون الراوي:

استقبلت منطقة تونا الجبل الأثرية بمركز ملوي بالمنيا، وفدا سياحيا متعدد الجنسيات، اليوم، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وقال فرج عبدالعزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن الوفد زار جبانة الطيور والحيوانات المقدسة والسراديب ومقبرة "بيتوزيرس"، كبير كهنة الإله "تحوت"، والساقية الرومانية ولوحة إخناتون، وغادر لزيارة منطقة آثار الأشمونين وبني حسن.

وأضاف أن المنطقة الأثرية استقبلت أيضا أعضاء البعثة الفرنسية التي تعمل في "باويط دشلوط"، حيث استغرقت الزيارة وقتا طويلا لتفقدهم كل البيوت الجنائزية بمنطقة تونا الجبل.