تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن متهم باغتيال النائب العام لـ 4 يوليو

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإخواني يحيى السيد إبراهيم موسى، والمتحدث باسم وزير الصحة محمد مصطفى حامد في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، لتخطيطه لعملية اغتيال الشهيد النائب العام الشهيد هشام بركات لجلسة 4 يوليو المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 35573 لسنة 70 ق كل من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.

وذكرت أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أكد أن هناك عناصر إرهابية إخوانية هاربة في تركيا ومعاونيها في غزة خططت لعملية اغتيال المستشار هشام بركات، مضيفًا أن الإخواني الهارب إلى تركيا يحيى موسى المخطط الرئيسي لاغتيال المستشار هشام بركات، وجاء فى حديثه بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخواني الهارب إلى تركيا يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمي باسم وزير الصحة وهو الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس الأسبق محمد مرسى .