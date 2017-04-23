انطلاق فعاليات المنتدى العربي للحكومات الإلكترونية بشرم الشيخ

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انطلق، بمدينة شرم الشيخ، فعاليات "المنتدى العربى للحكومة الإلكترونية المتواصلة"، تحت شعار "الطريق نحو التنمية المستدامة" برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وجامعة الدول العربية.

ويعقد المنتدى اليوم الأحد، خلال الفترة بالشراكة مع دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية(ARADO) ، وهى إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

ويجمع المنتدى العديد من قيادات برامج الحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الدول العربية، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات العالمية والعربية المتخصصة.

ويشارك فى افتتاح أعمال المنتدى كل من ياسر القاضى وزير الاتصالات واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحشد من كبار المسئولين العرب فى هذا المجال.