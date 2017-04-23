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شكري يشارك في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الحضارات القديمة بأثينا

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شكري يشارك في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الحضارات القديمة بأثينا شكري يشارك في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الحضارات القديمة بأثينا

التحرير

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يتوجه سامح شكري وزير الخارجية صباح الإثنين 24 إبريل 2017 إلى العاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الحضارات القديمة بدعوة مشتركة من وزيري خارجية اليونان والصين.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المنتدي يشهد مشاركة وزراء خارجية عشر دول تمثل أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، وهي الصين، ومصر، واليونان، والهند، والعراق، وإيران، وإيطاليا، والمكسيك، وبيرو، وبوليفيا، وذلك بهدف استحضار القواسم المشتركة للحضارات القديمة كالتعددية والتسامح والعيش المشترك، لمواجهة تحديات العالم المعاصر. 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن كوّن الدول التي تشارك في المنتدي  تمثل حوالي ٤٠٪‏ من سكان العالم، وتمثل قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا، فضلا عن تأثيرها الكبير في السياسة العالمية، كل ذلك يجعل من مبادرة تدشين منتدى الحضارات القديمة فكرة هامة ولها مغزاها وتأثيرها المتوقع على مسرح السياسة الدولية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المنتدى سيناقش موضوعات عديدة لها أهميتها في الوقت الحالي، مثل دور الثقافة كأحد أدوات السياسة الخارحية، ودعم ثقافة السلام والتعايش المشترك وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وحماية التراث الثقافي من التدمير والاتجار غير المشروع فيه، التعاون الفني والعلمي في مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها، وتبادل الخبرات الأكاديمية فى مجال علم الحضارات القديمة والمُقارنة، بالإضافة إلى كيفية التنسيق وتبني المبادرات المشتركة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات  الدولية والإقليمية. 

ومن المنتظر أن تركز كلمة وزير الخارجية على الدبلوماسية الثقافية كأحد أدوات القوة الناعمة لمصر، بالإشارة إلى القيم المشتركة التي تجمع بين الحضارات القديمة، وضرورة استدعاء هذه المنظومة القيمية التي تدعو إلى التعاون والتسامح والعيش المشترك لمواجهة دعاوى التطرف والعنف، لاسيما في ظل المواجهة العالمية مع ظاهرة الإرهاب حاليا.

ونوه أبو زيد، بأن وزير الخارجية سيجري خلال وجوده في العاصمة اليونانية أثينا لقاءات ثنائية هامة مع كبار المسئولين اليونانيين، في مقدمتهم الرئيس اليوناني، وكل من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية بين واليونان وسبل تدعيمها في شتى المجالات. 

وتشهد العلاقات المصرية / اليونانية طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في شتى المجالات، برهنت عليها المشروعات المتعددة التي تم تدشينها سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الثلاثي مع قبرص في إطار آلية التعاون الثلاثي القائمة، فضلا عن  الدعم  السياسي الكبير الذي تقدمه كل من الدولتين لبعضهما البعض في المحافل الدولية. 

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