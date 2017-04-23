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قبول طلبات 3743 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ 3000 جنيه

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قبول طلبات 3743 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ 3000 جنيه قبول طلبات 3743 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ 3000 جنيه

التحرير

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تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية اليوم الأحد، في قبول طلبات راغبي العمل على 3743 فرصة عمل بـ 34 شركة ومصنع، وذلك لمدة 10 أيام تنتهي في الثلاثاء 2 مايو المقبل، برواتب تصل إلى 3000 جنيه.

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذي أشار إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل في  1635 فرص عمل بأبو زعبل، والخانكة، والمنطقة الصناعية السادسة  بـ 3 شركات، و860 فرصة بشبرا الخيمة في 4 شركات، و751  فرصة ببنها، في 15 شركة، و497 فرصة في قليوب في 12 شركة . 

وقال سعفان إن المؤهلات المطلوبة جميع المؤهلات العليا، فضلا عن  بكالوريوس هندسة وطب وعلوم وحاسبات وتمريض ودبلوم صناعي، بالإضافة إلي مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة وبدون .

ومن جانبه أشار فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها بأنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها، وتتمثل في مهندسين وعمال إنتاج وفرز وعاملات خياطة، ومنسق، وإداري، وأطباء تمريض، وفني أشعة، وعمال تعبئة وإنتاج ومبرمج وعامل ماكينة وصيانة حياكة وتعبئة، وبيع وتسويق ومحاسبين وبائعين وأمن وكاشير وشيف، وسماك وعامل أحذية ومندوبين مبيعات وسائقين ومصممين ملابس، وبترونيست  ونساج .

وتتراوح الأجور من 1000 إلي 3000 جنيه، وهناك مهن يتم تحديدها حسب الخبرة والمقابلة، فضلا عن مهن تحاسب باليومية مثل عمال التعبئة، بالإضافة إلى بدلات وحوافز لبعض المهن.

وقال دسوقي إن الطلبات تقدم شخصيا إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم، وذلك من اليوم الأحد، وحتي  الثلاثاء 2 مايو المقبل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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التحرير

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