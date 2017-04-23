الحكومة تعقد اجتماعا لمتابعة ترتيبات مؤتمر الشباب بالإسماعلية

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لبحث الترتيبات الجارية لمؤتمر الشباب المقرر انعقاده 25 أبريل الجارى بالإسماعيلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى أمس السبت، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الذي أطلع الرئيس خلال الاجتماع على الترتيبات الجاري اتخاذها لعقد المؤتمر الدوري القادم للشباب بمدينة الإسماعيلية خلال هذا الأسبوع.

واستعرض عبد العزيز في هذا الإطار ما تقوم به الوزارة من خطوات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات الشباب السابقة.