بالصور.. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بنها بتكلفة ١٧٨ مليون جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هيثم بطاح وعلاء النجار

افتتح وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الأحد، مجمع محاكم بنها، بحضور محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، ومدير الأمن اللواء أنور سعيد.

المجمع الجديد على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، شيدت إنشاءاته على مساحة ٦ آلاف متر بتكلفة ١٧٨ مليون جنيه، مصمم على الطراز الفرعوني، يتكون من بدروم و4 أدوار متكررة، بمسطح ٦ آلاف متر مربع للدور الواحد، إلى جانب ثلاثة أدوار متكررة للشهر العقاري من الأرضي بمدخل مستقل.

كما يحتوي المبنى على 6 قاعات مدني ومثلها جنائي، وغرف للمحامين وللنسخ والحفظ وسنترال ومكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن.

كما يجمع المبني المحكمة الابتدائية في الدورين الثاني والثالث، ويشتمل الدور الثاني على 4 قاعات مدني وجنائى، وغرف التفتيش القضائي، وهيئة قضايا الدولة، وطبيب المحكمة الابتدائية.

ويضم الدور الثالث مكاتب رئيس المحكمة، ومساعد رئيس المحكمة، مدير إدارة التنفيذ، مستشار المطالبات القضائية، السكرتارية، والخبراء، كما خصص الدور الرابع للنيابة العامة.

من جانبه، قال وزير العدل، إن الوزارة تستهدف إقامة عدد من دور العدالة بكافة أنحاء الجمهورية حتى لا تكون هناك بقعة من أرض الوطن إلا وعليها محراب للعدالة.

وأكد أن المجمع الجديد يعمل بأحدث أجهزة الحاسب الآلي؛ لتسهيل جميع الخدمات والأوراق والطلبات الخاصة بالمتقاضين مستخدما نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات التقاضي دون معاناة؛ تسهيلا علي المواطنين.