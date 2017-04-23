القومي لحقوق الإنسان يناقش مشروع قانون العمل الجديد

التحرير

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بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأحد، اجتماعه لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد بحضور عدد من القيادات النقابية وممثلي العمال من المحافظات.

وقال جورج إسحق عضو المجلس لـ"التحرير" إن المناقشة تأتي في إطار متابعة المجلس القومي للتشريعات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، مشيرًا إلى أن المجلس سينتهي من ملاحظاته ليرسلها للبرلمان كما حدث في قانون التنظيمات النقابية.

وأوضح كمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس إن المناقشة هدفها الخروج بمواد توافقية بين العمال وأصحاب الأعمال.



ونوه عباس في تصريح لـ"التحرير" أن البرلمان لم يرسل دعوة للمجلس القومي لحضور الحوار المجتمعي الذي دار عن القانون منذ أن أرسلته الحكومة للبرلمان.

وقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في 11 إبريل إعادة مشروع العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى لجنة الحوار المجتمعي الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك لإعادة صياغة مشروع القانون في ضوء ملاحظات مجلس الدولة على القانون.