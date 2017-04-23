وزير التنمية المحلية يلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للاتصالات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يشارك الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمسئولية المجتمعية والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إلى جانب كلمات أخرى لكل من: المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان.

ويشهد المؤتمر إطلاق الموقع الإلكتروني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية الاجتماعية، كما يشهد إطلاق مشروع العلاج عن بعد مع محافظات الفيوم والجيزة والبحر الأحمر.

كما يشهد جلستين حول المساواة في الفرص التعليمية والمعرفية وأخرى حول دور المسئولية الاجتماعية لقطاع الاتصالات فى تحسين جودة الحياة للمواطنين.