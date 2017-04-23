«فودة»: الهجوم على كمين سانت كاترين لم يؤثر على حركة السياحة

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قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الهجوم الإرهابي على كمين السلسة بمدخل دير سانت كاترين، لم يؤثر على حركة السياحة بالمحافظة.

وأكد "فودة"، في تصريحات صحفية، استمرار التدفق السياحي إلى منتجعات جنوب سيناء، لافتا بأن مدينة سانت كاترين استقبلت، اليوم الأحد، نحو 345 سائحا.

كما شهد منفذ طابا عبور 523 سائحا خلال يومي الجمعة والسبت؛ للاستمتاع بالمنتجعات السياحية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن مدينة دهب استقبلت أمس 1403 سائحا من مختلف الجنسيات الذين جاءوا للاستمتاع بجو المدينة.

وكان كمين السلسلة بمدينة سانت كاترين قد تعرض لهجوم إرهابي أسفر عن مصرع أمين شرطة وإصابة 4 آخرين، قبل أن تممكن قوات الأمن تحديد مكان اختباء أحد مرتكبي الواقعة، قبل مقتله في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.