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شومان: مناهج الأزهر بريئة من الإرهاب

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شومان: مناهج الأزهر بريئة من الإرهاب شومان: مناهج الأزهر بريئة من الإرهاب

التحرير

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قال عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن هيئة ضمان جودة التعليم لها جهود موفقة من أجل الارتقاء بالتعليم في بلادنا، وأن التعليم في يعاني من خلل وقصور كبير ومتراكم عبر عقود طويلة من الزمان، ويحتاج إلى وقت طويل لإصلاحه وإعادته لطريقه الصحيح.

وأكد وكيل الأزهر خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم, إن التعددية في أشكال التعليم مطلوبة وهي مفيدة ولكن توحيد السياسات في المؤسسات التعليمية المتعلقة بضبط أمورها أمر مفيد لا يمكن الاستغناء عنه.

وتابع: "أنا أرفض تماما أن يتهم أحد مناهج الأزهر هي السبب في العمليات الإرهابية المتكررة، فمناهج الأزهر بريئة تماما من هذا الاتهام".

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