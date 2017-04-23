إنبي يستضيف الإسماعيلي.. والإنتاج يسعى للهروب من الهبوط أمام الاتحاد

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ضيفًا على نظيره إنبي، في المباراة التي ستجمعهما في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ25 من مباريات الدوري الممتاز.

ويدخل الدراويش اللقاء بقيادة فنية جديدة لـ«أبو طالب العيسوي»، الذي تولى المسؤولية خلفًا للتشيكي فرانز ستراكا، الذي قررت إدارة النادي إقالته عقب التعادل مع سموحة بالجولة الماضية.

ويدخل الإسماعيلي اللقاء في المركز العاشر برصيد 32 نقطة،بينما يدخل إنبي اللقاء بقيادة مديره الفني طارق العشري في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

وفي آخر مباريات اليوم يلتقي فريق الإنتاج الحربي مع ضيفه الاتحاد السكندري فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ويسعى الإنتاج الحربى بقيادة مديره الفني مختار مختار إلى الهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق العسكري المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

بينما يحاول الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني الإسباني خوان ماكيدا، الخروج من اللقاء بالثلاث نقاط سعيا لإنهاء الموسم في مركز متقدم بجدول الدوري، حيث يحتل الفريق السكندري المركز الثامن برصيد 33 نقطة.